La Gustav Mahler Jugendorchester abre este viernes en Valladolid la nueva temporada de Hispania Concertalia

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VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid es la ciudad elegida para inaugurar la programación 2026/2027 de Hispania Concertalia con una actuación de la Gustav Mahler Jugendorchester este viernes, 13 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Centro Cultural Miguel Delibes. La formación musical ofrecerá al día siguiente, sábado 14, el mismo concierto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

El recital se desarrollará bajo la dirección de Cristian Macelaru, ganador de un premio GRAMMY y director musical de la Orchestre National de France, y contará con la violonchelista austríaca Julia Hagen como solista. El repertorio ha previsto el Concierto para violonchelo en si menor, opus 104, de Antonín Dvorák, junto con la Sinfonía n.º 6 en si menor, opus 74, 'Patética', de Piotr Ilich Chaikovski.

Ambas partituras corresponden al Romanticismo tardío. Mientras la composición de Dvorák resalta por su contenido melódico, la 'Patética' representa la última sinfonía del autor ruso y fue estrenada en 1893, nueve días antes de su fallecimiento, con una estructura que concluye de forma singular en un movimiento lento elegíaco.

Fundada en Viena en 1986 por el director Claudio Abbado, la Gustav Mahler Jugendorchester reúne a jóvenes instrumentistas procedentes de diversos países europeos y se sitúa en el ámbito internacional como una destacada orquesta juvenil por la trayectoria de sus componentes con solistas y directores de prestigio.

Esta entrega supondrá la sexta temporada de Hispania Concertalia en España, ciclo en el que ha programado citas como el Concierto de Año Nuevo de Viena en Madrid los días 2 y 3 de enero de 2027 con el Philharmonic Ensemble, intervenciones de The Philharmonic Brass bajo la batuta de Tugan Sokhiev, y recitales de I Solisti Veneti, el Cuarteto de Cuerda de Viena, la soprano Serena Sáenz y miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena.