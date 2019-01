Gutiérrez y Alonso no ven ningún proyecto nuevo para Valladolid y creen que Puente no merece ser su alcalde

Publicado 15/01/2019 19:13:58 CET

Critican la nula inversión para el Campus de la Justicia, la caída en las autovías A-60 y A-62 y la "defunción" del soterramiento

El Partido Popular de Valladolid, a través de sus parlamentarios nacionales Alberto Gutiérrez y Raquel Alonso, han preguntado este martes dónde están los proyectos nuevos para la capital, algo que echan en falta desde que los 'populares' perdieron la Alcaldía, y sostienen que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 incrementarán el déficit y no supondrán beneficio alguno para los vallisoletanos.

El senador y la diputada del PP por Valladolid, en su análisis del proyecto de los PGE, parten de la idea de que en el caso de haber seguido Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo nacional, las inversiones recibidas por Castilla y León en 2019 serían el doble de las contempladas con los socialistas, cifras estas últimas que, además, incurren en un incremento del 5,3 por ciento en el gasto, pese a la previsión de caída del 2,2 en la economía, lo que según ambos conducirá a un "resquebrajamiento" de la senda del déficit y provocará un retroceso en la creación de empleo.

Por lo que respecta a Valladolid, Gutiérrez, en declaraciones recogidas por Europa Press, observa una "atonía absoluta" en los presupuestos para una ciudad que es noticia por su despoblación, con las repercusiones a la baja en ingresos por habitante; "cerrada a menudo por la contaminación, y con problemas de inseguridad, lo que no es muy atractivo de cara a atraer inversiones privadas".

Pero además, el senador traslada esa atonía a la actuación del equipo municipal de gobierno, pues, tal y como ha advertido, Valladolid es la única capital de Castilla y León que no ha presentado proyecto alguno al 1,5 por ciento Cultural, en consonancia con lo ocurrido recientemente con las subvenciones para los autobuses municipales, y tampoco ha solicitado ayuda para una terminal de carga en el Aeropuerto, algo que se contemplaba en el Plan Estratégico, ni para el aniversario del Teatro de Calle.

"DEFUNCIÓN DEL SOTERRAMIENTO"

En cuanto a la red arterial ferroviaria, el senador lamenta que las cuentas de Pedro Sánchez no hacen otra cosa que "certificar" la "defunción" del soterramiento, al tiempo que mantienen la incógnita sobre si se apostará o no por la alta velocidad para la Variante Este, algo que el 'popular' considera fundamental si en un futuro se llevará finalmente a cabo el soterramiento, mientras que los 70 millones para la nueva estación de tren los considera un "error cósmico" al responder a la "obsesión" de Renfe y de Adif por generar suelo comercial en el centro, a partir de un inmenso centro comercial.

En la misma línea, la diputada nacional Raquel Alonso, amén de criticar a Sánchez por pactar los presupuestos "en la cárcel" con los independentistas, "algo que se traduce en un incremento de las inversiones para Cataluña en detrimento de las previstas para Castilla y León y Valladolid", entiende que las cuentas del PSOE tan sólo supondrán más impuestos, una media de 300 euros para los bolsillos de los vallisoletanos.

"No son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos socialistas", censura Alonso, que critica igualmente el absoluto olvido del Campus de la Justicia, "el gran proyecto de Óscar Puente que no recibe euro alguno. Ya en una respuesta parlamentaria a una pregunta de Alberto Gutiérrez, el Ministerio indicaba que no hay ni solar porque el Ayuntamiento no se lo ha proporcionado. Falta de todo, y Valladolid no se merece un alcalde así", advierte.

La diputada nacional del PP amplía sus críticas a la reducciones de inversiones contempladas para la autovía A-60 Valladolid-León, 200.000 euros menos respecto de 2018, y para la A-62 Burgos-Portugal, con unos 250.000 euros frente al 1.300.000 euros que los 'populares' tenían de previsión para esta importante vía.

"Vemos cómo año tras año prevén invertir menos en Castilla y León porque no confían en esta tierra, cuando destinan cada vez más a otras comunidades con presupuestos pactados en la cárcel", reitera la parlamentaria.