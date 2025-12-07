Gutiérrez subraya que las obras en Parquesol son "necesarias" y critica la actitud "obstruccionista" del PSOE

VALLADOLID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha subrayado que las obras de la red de calor en el barrio de Parquesol son "absolutamente necesarias" y están señalizadas", por lo que ha criticado la actitud "obstruccionista" del Grupo Municipal Socialista que "intenta generar inquietud".

En respuesta a la acusaciones del PSOE sobre la "falta" de control en estas obras que generarían "problemas" de accesibilidad y seguridad vial, Gutiérrez ha lamentado que a la oposición "solo le mueve la revancha" y "la actitud negativa", sin "plantear ninguna solución".

En este sentido, ha aseverado que el Grupo Municipal Socialista "conoce perfectamente" que las obras son "absolutamente necesarias" y están "perfectamente señalizadas" y, sin embargo, "intentan plantear dudas y alarma innecesaria", ha censurado-

"Se e está desarrollando la obra de infraestructura más importante de los últimos tiempos en Valladolid, que es la creación de una red de calor, que tiene una finalidad claramente de sostenibilidad, de mejora de la eficiencia energética, pero también de abaratamiento para cada una de las comunidades de propietarias de los gastos energéticos", ha apostillado al respecto.

De este modo, ha incidido en que se trata de "una obra importantísima" que "se verá en el momento de su finalización", lo que se "acerca", pues en "las principales calles ya se han ejecutado".

"Por lo tanto, nos gustaría que el Grupo Socialista se sumara a este esfuerzo colectivo, se sumara a la necesidad de la ejecución de estas actuaciones y no genere permanentemente la actitud del berrinche, de quien está permanentemente enfadado y que no ha asumido que ya no gobiernan en la ciudad de Valladolid", ha concluido el concejal de Tráfico y Movilidad.