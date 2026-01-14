'Hábitat de Vanguardia' pondrá en común en febrero ideas sobre "innovación, colaboración e impacto" en la construcción

Presentación en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Congreso 'Hábitat de Vanguardia'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El clúster empresarial de la construcción Aeice en Castilla y León celebrará los días 11 y 12 de febrero en Valladolid su segundo congreso 'Hábitat de Vanguardia', en el que esperan la participación de entre 200 y 300 representantes de este sector que pondrán en común ideas sobre "innovación, colaboración e impacto".

El evento, resultado de la concentración en un solo congreso de Bimtecnia y Life Habitat, se ha presentado este miércoles en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en una rueda de prensa en la que han intervenido la presidenta de Aeice, Estíbaliz González de la Serna, y el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La representante de la agrupación empresarial de 'Hábitat Eficiente' ha destacado que los tres pilares sobre los que girará el congreso serán la "innovación", la colaboración y la "inversión de impacto", con un espacio también para el 'networking' ya que como ha subrayado González de la Serna "las alianzas no surgen solas".

La innovación juega actualmente un papel importante en el sector denominado 'Hábitat', por lo que se programan charlas en las que se expondrán experiencias innovadoras de éxito y también la "inversión de impacto", que como ha apuntado González de la Serna "empieza a llegar al sector a través de la vivienda".

Además, se facilitará el contacto entre empresas y profesionales, con un 'laboratorio de alianzas', un encuentro empresarial de 90 minutos en el que participarán 60 compañías con el objetivo "claro" de "identificar oportunidades reales de colaboración y de negocio".

El consejero, por su parte, ha incidido en el respaldo de la Junta a este congreso ya que recalca que va en consonancia con las políticas de la Consejería en materia de vivienda, que en su opinión se dirigen a "fomentar la calidad de vida" y a "lograr y mejorar la cohesión territorial".

También ha subrayado su alineación con la innovación y la inversión, a través de la empresa pública Somacyl, especialmente a través del fomento de la obra pública con construcción industrializada, una modalidad que ya se ha incluido en licitaciones de obras de vivienda vinculadas al programa de la Junta 'Tuya', pues Suárez-Quiñones considera que "es la única manera" de construir vivienda de una manera "rápida, eficiente y con los parámetros y características de calidad que exige la construcción pública".

Suárez-Quiñones ha aseverado que "ninguna comunidad trabaja como lo hace Castilla y León" en innovación en estos ámbitos, tanto en lo relativo a la construcción industrializada como al 'district heating', con los proyectos de redes de calor.

En materia de colaboración público-privada ha mencionado con especial insistencia el proyecto de la empresa Avintia, que instalará en Ávila una planta de producción de elementos para la construcción industrializada de viviendas.

Todo ello contribuye a que la Junta pueda poner en marcha medidas "de impacto", como el programa Tuya, la construcción actualmente de más de 3.000 viviendas públicas, las ayudas para la rehabilitación, los programas de arrendamiento o de ayudas al alquiler, o el fomento de la construcción privada de viviendas protegidas, un ámbito que considera que está "en pañales".

Dentro del congreso, en la 'Gala del Hábitat', se entregarán los Premios 'Hábitat de Vanguardia', dirigido a empresas no incluidas directamente en el sector pero que han realizado acciones que han supuesto "valor" en el Hábitat; y 'Hábitat de Talento', en el marco de la cátedra desarrollada por Aeice y la Universidad de Valladolid.