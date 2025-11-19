Hacienda apunta que Delgado percibió 'dádivas' y creo sociedades 'fantasma' para ocultarlas

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León y luego secretario general de dicho departamento, Rafael Delgado, constituyó una serie de sociedades 'fantasma' con el propósito de dar apariencia real al movimiento de fondos registrado entre ellas procedente presuntamente de 'dádivas' y que, según ha ratificado este miércoles una inspectora de Hacienda, tenían como denominador común el hecho de que siempre él era el único beneficiario, a pesar de que en una de esas mercantiles figuraba como socio y administrador el letrado Jesús Rodríguez Recio, al que ha señalado como su presunto 'testaferro'.

La jornada, una nueva del 'macrojuicio' que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la denominada trama eólica que investiga presuntas 'mordidas' obtenidas por exaltos cargos de la Junta y distintos empresarios en el proceso de tramitación de parques eólicos, ha sido especialmente contraria a los intereses del ambos encausados por cuanto al testimonio de la citada perito se ha sumado luego el de otro inspector que, en una mareante enumeración de sociedades pantalla, cuentas y cantidades, ha desentrañado los que ha denominado "circuitos" en Mónaco y Suiza, donde entre 2007 y 2012 fueran aperturadas cuentas a las que llegaron a parar más de tres millones de supuestas "dádivas" que finalmente, en una importante cuantía, fueron "repatriadas" a las de dos de las sociedades de Delgado.

En el caso de la primera perito, la inspectora ha ratificado el informe que examinó el patrimonio de Rafael Delgado como persona física, a través de sus cuentas en el Santander, Caixabank y BBVA, y el de sus distintas sociedades, Samuño Activos, Delgado Núñez Consulting y Trough Trade. Las dos primeras, en su opinión, serían 'fantasma' y la tercera la "caja" que surtía de fondos a las anteriores "y que servía para pagar todo tipo de cosas" del acusado, como en 2012 una televisión Bang & Olufsen valorada en 19.000 euros, un turismo Jaguar por importe de 54.000 euros o para abonar casi 3.500 euros de unas vacaciones en Sancti Pedri (Cádiz), así como para proveer los fondos con los que se pagó el alquiler una vivienda para la sociedad Delgado Núñez Consulting y la adquisición de otra como sede de Samuño Activos.

En ese flujo de dinero sin control ni justificación documental, la perito ha citado los 12.000, 18.000 y 72.000 euros que salieron los años 2011, 2012 y 2013, respectivamente, de la sociedad Delgado Núñez Consulting en favor de Rafael Delgado, y también, por la cuantía de las cantidades, las disposiciones en efectivo de la cuenta de Trough Trade por importe de 104.000 en 2011 y 37.000 en 2012, "muy relevantes" ha indicado la inspectora, que también ha calificado de llamativo el hecho de que en una cuenta particular del exviceconsejero en Caixabank se observaran ingresos de 2.500, 10.000 ó 2.100, "pues llaman la atención cuando se trata de cuantías redondas y recurrentes".

La perito también ha precisado que Trough Trade, constituida en 2007, fue también la que en julio de 2013 aportó 60.000 euros en participaciones en Hispania Soluciones Integrales y otros 59.834 por la compra de acciones en Four Innovation y ha puesto el acento, por lo llamativo, en el hecho que de todo ese movimiento de fondos de esta mercantil saliera como único beneficiario el exalto cargo de la Junta. "Pese a que Jesús Rodríguez Recio era el administrador, el beneficiario del conjunto de la operativa para los tres ejercicios examinados era Delgado, casi 600.000 euros, sorprendente", ha advertido.

"Podría tener justificación que Delgado, una vez fuera de la Junta, creara sociedades para iniciar una actividad profesional, él aportando sus conocimientos y Jesús Rodríguez Recio como socio capitalista, pero a la vista de la operativa examinada estas mercantiles se utilizaron para evitar vincular el dinero a su persona física y para cubrir sus necesidades particulares y de inversión", ha dictaminado la perito, en declaraciones recogidas por Europa Press.

LA CAJA FUERTE DE DELGADO

Uno de los detalles curiosos hace referencia a la falta de justificación de distintos ingresos en efectivo de Delgado en una de las cuentas particulares y que, según explicó ante Hacienda su supuesto 'testaferro' y amigo, Jesús Rodríguez Recio, procedían de una caja fuerte que el exviceconsejero tenía en su vivienda de Parquesol, en Valladolid, en la que desde los años 90 había ido metiendo distintos importes extraídos del cajero. "No están acreditados porque si empezó a realizar las extracciones en los 90, habría entonces pesetas y ahora son euros y por eso llama la atención y crea duda sobre el origen".

La jornada ha contado también con la prueba pericial aportada por otro inspector de Hacienda que, en una prolija intervención en la que ha enumerado una maraña de sociedades interpuestas y operaciones entre ellas, no ha dudado a la hora de asegurar que las mismas no pretendían otra cosa que ocultar "dádivas" y "blanqueo de capitales". El experto ha apuntado que si las operaciones fueran normales, "no habrían tenido que pasar por Mónaco y Suiza y trece sociedades".

En este contexto, el perito ha puesto en el foco a los encausados Rafael Delgado, Jesús Rodríguez Recio y al ya fallecido Francisco Aguirre, de Aguiase S.L. y utilizado presuntamente por los anteriores como 'emisario' en uno de los supuestos chantajes sufrido por uno de los promotores eólicos, al vincular a los tres con más de tres millones de euros en 'mordidas' que se habrían repartido a través de un alambicado proceso para llevar el dinero de sociedad en sociedad a través de los que ha denominado "circuitos" de Mónaco, primero, y luego de Suiza, donde se habrían aperturado cuentas para el ingreso de un dinero que, como ha sostenido, inició un recorrido a partir de 2008 y que concluyó en 2012 cuando el mismo fue "repatriado" a España, buena parte de él ingresado en cuentas de Sañudo Activos y Delgado Núñez Consulting, ambas del exvicenconsejero.

Durante la sesión, parte de los letrados de la defensa de los catorce acusados ha anticipado ya el plan que seguirán sus clientes a la hora de testificar a partir del próximo día 10 de diciembre. Así, Rafael Delgado, a través de su abogado, ya ha anunciado que responderá a las preguntas de todas las partes, al igual que César Hernández Chico, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, mientras que Jesús Rodríguez Recio, Francisco Esgueva y María del Mar Moreno tan solo se someterán a las preguntas de su letrado y del tribunal. Aún no saben lo que harán los también acusados Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo y los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente.