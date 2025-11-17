Hallado en buen estado el vecino que desapareció el sábado en Riofrío (Ávila)

Momento en el que se produjo el hallazgo del septuagenario.
Momento en el que se produjo el hallazgo del septuagenario. - SUBDELEGACIÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 12:17

   ÁVILA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha hallado "con vida y en buen estado" a un vecino de la localidad abulense de Riofrío, tras más de nueve horas desaparecido.

   Según ha informado la Subdelegación de Gobierno en un comunicado, el hombre, de 77 años y con problemas de salud, salió de su domicilio sobre las 12.00 horas del pasado sábado.

   Sus familiares, al ver que no regresaba, dieron aviso a la Central Operativa de Servicios, que alertó a las 16.30 de su desaparición a la patrulla de servicio.

   Al lugar se desplazaron varias patrullas de la Comandancia y se estableció "un amplio" dispositivo de búsqueda en el que participaron siete patrullas de la Guardia Civil de seguridad ciudadana, Greim de la Guardia Civil de Barco de Ávila y Arenas de San Pedro, con sus canes especialistas en búsquedas de personas, y Seprona.

   Asimismo, colaboraron efectivos de Protección Civil de Ávila y Navaluenga y un equipo con un can de la Diputación Provincial.

   La búsqueda finalizó a las 20:45 horas, cuando el hombre fue localizado en el paraje conocido como Eras Altas, dentro del término municipal de Riofrío, a través de la labor del can Xia, especialista en búsqueda de personas y perteneciente al Greim de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro.

   El hombre, fue atendido en el lugar y posteriormente evacuado al Hospital de Ávila para su valoración médica.

   Desde la Guardia Civil han agradecido la colaboración de todos los efectivos, entidades y a toda la ciudadanía, que participaron en el operativo, "cuya rápida actuación permitió un desenlace favorable".

