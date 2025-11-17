Hallado en buen estado el vecino que desapareció el sábado en Riofrío (Ávila)

Momento en el que se produjo el hallazgo del septuagenario. - SUBDELEGACIÓN

ÁVILA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha hallado "con vida y en buen estado" a un vecino de la localidad abulense de Riofrío, tras más de nueve horas desaparecido.

Según ha informado la Subdelegación de Gobierno en un comunicado, el hombre, de 77 años y con problemas de salud, salió de su domicilio sobre las 12.00 horas del pasado sábado.

Sus familiares, al ver que no regresaba, dieron aviso a la Central Operativa de Servicios, que alertó a las 16.30 de su desaparición a la patrulla de servicio.

Al lugar se desplazaron varias patrullas de la Comandancia y se estableció "un amplio" dispositivo de búsqueda en el que participaron siete patrullas de la Guardia Civil de seguridad ciudadana, Greim de la Guardia Civil de Barco de Ávila y Arenas de San Pedro, con sus canes especialistas en búsquedas de personas, y Seprona.

Asimismo, colaboraron efectivos de Protección Civil de Ávila y Navaluenga y un equipo con un can de la Diputación Provincial.

La búsqueda finalizó a las 20:45 horas, cuando el hombre fue localizado en el paraje conocido como Eras Altas, dentro del término municipal de Riofrío, a través de la labor del can Xia, especialista en búsqueda de personas y perteneciente al Greim de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro.

El hombre, fue atendido en el lugar y posteriormente evacuado al Hospital de Ávila para su valoración médica.

Desde la Guardia Civil han agradecido la colaboración de todos los efectivos, entidades y a toda la ciudadanía, que participaron en el operativo, "cuya rápida actuación permitió un desenlace favorable".