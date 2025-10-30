Hallado un pozo de nieve y restos de la iglesia del convento en las obras del Portillo de San Vicente de Salamanca

SALAMANCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones que se están llevando a cabo en Salamanca para la reapertura del Portillo de San Vicente y el acondicionamiento de la plataforma superior del Cerro de San Vicente han sacado a la luz varios hallazgos como un nuevo pozo de nieve y los cimientos del testero plano de la capilla mayor de la iglesia del desaparecido convento benedictino de San Vicente y parte de las capillas laterales.

La previsión, como ha indicado en su visita a las obras el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, es que "todas estas actuaciones estén terminadas en torno a la primavera, más tirando hacia junio que al comienzo".

El hallazgo que se ha encontrado en la zona de obras ha obligado a modificar el proyecto para integrar los restos y que puedan ser contemplados por los visitantes.

De este modo, se ha renunciado "a la accesibilidad inicialmente concebida en esta entrada ya que se ha tenido que optar por una escalera desde la que se podrán ver estos elementos del desaparecido complejo monástico", ha señalado Carbayo.

Los restos encontrados pertenecen al convento monumental que quedó prácticamente destruido tras la guerra napoleónica, que datan de la fase final del convento que se construyó entre los siglos XVII y XVIII, ha señalado el alcalde.

En cuanto a las obras que se llevan a cabo en la plataforma superior, tal y como ha señalado Carbayo, "se ha trabajado en la zona de las trincheras napoleónicas y también en la zona de la antigua casa de recreo de los monjes". En este lugar se ha encontrado un pozo de nieve, el quinto que se conoce en la ciudad.

MÁS RESTOS

El alcalde ha indicado que, hasta el momento, se ha excavado aproximadamente hasta cuatro metros de profundidad y se va a tener que seguir excavando porque no se sabe cuál es realmente la profundidad total de esta estructura.

De hecho, como ha indicado el arqueólogo municipal Carlos Macarro, lo razonable es "encontrar algún desagüe porque cuando la nieve se funde tiene que haber algún sistema de evacuación del líquido", motivo por el que se necesita "llegar hasta abajo y analizar todos los elementos que forman que conforman el pozo".

Por lo demás, según avancen las obras en la zona donde se encuentran los cimientos del antiguo colegio Guadalupe, "se van a descubrir unas tres construcciones, serán cabañas y construcciones auxiliares, lógicamente de muchísimo valor como las que se han ido descubriendo anteriormente", ha señalado el alcalde.

Finalmente, en este entorno que ha sido el origen de la ciudad de Salamanca en la primera Edad de Hierro, se va a llevar a cabo una actuación de accesibilidad, se va a sustituir el vallado provisional que hay actualmente en la calle Joaquín Zahonero por una barandilla que va a dar continuidad a la que ya existe en la calle de San Gerardo.

"Para dejar todo este entorno en las condiciones de accesibilidad y también con una imagen apropiada a las características del lugar", ha apuntado Carbayo.

La actuación para la reapertura del Portillo de San Vicente tiene un presupuesto de 587.294,48 euros y el acondicionamiento de la plataforma superior, de 1.011.930,66 euros. Ambos proyectos están financiados por los Fondos Europeos 'Next Generation' en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.