Hallan el cadáver de una mujer de unos 50 años en el río Carrión de Palencia

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sacyl
Archivo - Ambulancia de Emergencias Sacyl - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 16 agosto 2026 22:36
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   PALENCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El cadáver de una mujer de unos 50 años ha sido hallado este domingo, 16 de agosto, en el río Carrión, junto al embarcadero en Palencia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.08 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso que informaba sobre la presencia de un cuerpo en el agua en la zona mencionada.

   El gestor del 1-1-2 ha transferido el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha coordinado la operación. Además, se ha avisado a Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME).

   Finalmente, los Bomberos de Palencia han extraído el cuerpo de una mujer y Sacyl ha confirmado el fallecimiento.

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