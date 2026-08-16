Hallan el cadáver de una mujer de unos 50 años en el río Carrión de Palencia

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PALENCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una mujer de unos 50 años ha sido hallado este domingo, 16 de agosto, en el río Carrión, junto al embarcadero en Palencia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.08 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso que informaba sobre la presencia de un cuerpo en el agua en la zona mencionada.

El gestor del 1-1-2 ha transferido el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que ha coordinado la operación. Además, se ha avisado a Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía, a Bomberos de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Finalmente, los Bomberos de Palencia han extraído el cuerpo de una mujer y Sacyl ha confirmado el fallecimiento.