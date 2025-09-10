Hallan el cuerpo sin vida de la mujer de 67 años que desapareció el 4 de agosto en Palencia

PALENCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han localizado en las inmediaciones de La Yutera el cuerpo sin vida de la mujer de 67 años que desapareció el pasado 4 de agosto en Palencia, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El cuerpo ha sido hallado sin signos de violencia en las traseras del campus universitario de La Yutera y llevaba consigo todos sus efectos personales incluido teléfono y documentación personal.

La mujer desapareció el pasado 4 de agosto en la capital palentina tras salir a pasear y no volver a su domicilio, según un aviso publicado por la Asociación SOSdesaparecidos del que se hace eco Europa Press.