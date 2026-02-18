Hallan en un refugio de El Espinar (Segovia) a un varón de origen belga y a su hijo tras desorientarse

Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un operativo dirigido por la Guardia Civil de Segovia localizó ayer a un varón de origen belga y a su hijo menor de edad en el Refugio de la Salamanca, dentro del término municipal de El Espinar, después de que se perdiera su pista el pasado lunes.

Según informa el Instituto Armado a través de un comunicado, sobre las 23.20 horas del pasado lunes, el 1-1-2 se puso en contacto con la Comandancia donde informaba de haber recibido una llamada telefónica de una persona de origen belga, acompañado de su hijo de 16 años, en la que comunicaban que se habían extraviado cerca del Alto del León, y que debido a la falta de visibilidad al ser de noche y a las malas condiciones meteorológicas imperantes en la zona se habían guarecido en un refugio que habían encontrado, sin determinar más datos.

La Central Operativa de Servicios de la Comandancia montó el operativo de búsqueda, donde participaban patrullas de esta provincia, que dieron aviso al servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid, por si pudieran encontrarse al otro lado de la sierra, además de contar con la ayuda de Guarda Forestal de la zona.

El operativo localizó el vehículo de los desaparecidos estacionado en el Alto del León para recorrer los diferentes refugios próximos a la zona.

Finalmente, durante la madrugada del día 17, las personas fueron localizadas en el Refugio de la Salamanca, dentro del término municipal de El Espinar, en buen estado de salud, por lo que no fue necesaria atención médica.