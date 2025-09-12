Hay Festival lleva a la plaza Mayor un 'banco danzarín' para reflexionar sobre el espacio urbano como lugar de diálogo

SEGOVIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Hay Segovia ha inatalado en la plaza Mayor la creación artística 'banco danzarín', un banco urbano modificado que invita a reflexionar sobre el papel de los espacios públicos urbanos como lugares de encuentro y diálogo. El banco es una obra artística diseñada en Londres para el Festival Concéntrico de Arquitectura que se celebra en Logroño y que, por primera vez, colabora con Hay Festival.

Su director, Javier Peña, ha comentado que el banco estará durante la mañana en la plaza Mayor, donde los paseantes pueden sentarse y jugar con el movimiento del asiento, para trasladarlos después al monasterio de Santa Cruz, sede de IE Univesidad, donde permanecerá el resto de días del Hay Segovia (hasta el domingo 14 de septiembre).

Se trata de una estructura con un asiento y respaldo convencional de banco de parque, pero con las patas y apoyos de brazos excéntricos, lo que permite que quien se sienta puede mover su cuerpo y hacer que el banco gire sobre sí mismo: el usuario está sentado, pero se mueve en el asiento, sin desplazarse.

La performance del 'banco danzarín' ha sido posible por la colaboración del British Council, tal como ha relatado el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy. Por su parte, representantes del British Coumcil han agradecido al Hay Festival las dos décadas en las que ambas entidades llevan colaborando y han expresado la voluntad de continuar con el impulso a la cultura y al encuentro entre sociedades diferentes.

El banco, según ha apuntado Peña, viajará de Segovia al Círculo de Bellas Artes de Madrid, y de ahí a Lonfres, París y otras ciudades del continente.

El Hay Festival, mientras tanto, continúa su progtrama de encuentros entre literatos, filósofos, políticos, biólogos y creadores, que en esta edición se han enfocado al lema 'El futuro del proyecto de Europa'.

Con esta mirada, personajes como Enrico Letta, Nick Clegg, Miriam González y Josep Borrell pasarán por Segovia para ofrecer su mirada sobre la situación actual de la Unión Europea y el contexto histórico en el que la sociedad de los países europeos demanda un nuevo enfoque, para enfrentarse al desafío actual que amenaza al Viejo Continente.

Toda la programación del Hay Festival Segovia puede consultarse en hayfestival.com