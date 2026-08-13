1110562.1.260.149.20260813194013 El helicóptero de rescate de la Junta encadena dos intervenciones y auxilia a tres senderistas en Burgos y Soria - JCYL

BURGOS/SORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha intervenido este jueves en dos rescates de montaña consecutivos y ha auxiliado a tres senderistas, una mujer de unos 50 años que se encontraba indispuesta en Tinieblas de la Sierra (Burgos) y dos varones enriscados en Golmayo (Soria), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primer operativo se inició a las 11.56 horas, cuando el 112 recibió una llamada que alertaba de una senderista con vómitos durante el ascenso al Pico Mencilla desde Tinieblas de la Sierra, por la cara norte.

La mujer, que estaba acompañada por otras tres personas, podía estar sufriendo los efectos del calor.

El Centro Coordinador de Emergencias movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, y avisó también a Bomberos de Burgos y a la Guardia Civil.

El helicóptero accedió hasta la víctima en estacionario y la enfermera rescatadora realizó una primera atención antes de evacuarla mediante una grúa corta doble con triángulo de evacuación.

Después, el aparato recogió al segundo rescatador y voló hasta el punto de traspaso acordado en Sala de los Infantes, donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico.

La mujer fue trasladada al Punto de Atención Continuada de esta localidad.

Mientras el helicóptero se encontraba todavía en vuelo, la sala de operaciones del 112 recibió a las 13.19 horas un nuevo aviso, esta vez por dos senderistas enriscados en Golmayo.

Uno de ellos, un varón de unos 85 años, no podía continuar la marcha por falta de fuerzas.

El Centro Coordinador de Emergencias activó el mismo helicóptero de rescate, que se dirigió al nuevo incidente, y se informó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Soria.

Tras establecer contacto visual con los senderistas, que se encontraban a unos 1.250 metros de altura, los rescatadores accedieron hasta ellos en estacionario y los dos varones fueron evacuados al helicóptero mediante apoyo de patín parcial.

Posteriormente, fueron trasladados a la localidad de Tobalina, sin que ninguno de los dos precisara atención sanitaria.