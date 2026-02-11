Herida e inconsciente una mujer tras ser atropellada por un autobús en Ávila

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

ÁVILA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en la tarde de este miércoles tras haber sido atropellada por un autobús en la carretera de Burgohondo, en la rotonda de la plaza de toros, en Ávila capital, según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.42 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello y solicitaba asistencia para una mujer que se encontraba herida e inconsciente.

Atropello en Ávila, a las 19:42 horas. Carretera de Burgohondo, en la rotonda de la plaza de toros. Mujer herida, inconsciente, tras ser atropellada por un autobús.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.