Herida e inconsciente una mujer tras ser atropellada por un coche en Valladolid

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha resultado herida este sábado tras haber sido atropellada por un turismo en la calle Embajadores de Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 13.12 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de un atropello a la altura del número 12 de la mencionada calle y solicitaba asistencia para una mujer que se encontraba inconsciente.

El 112 ha trasladado el aviso a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado un UVI móvil, a Policía Local y Nacional.