Herida una joven de 22 años tras sufrir un atropello por parte de un turismo en Salamanca

SALAMANCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 22 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Salamanca, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17.39 horas en el cruce de la Avenida Luis de Camoens con la calle Manuel Ramos Andrade. La Policía Local informaba al 112 de un atropello de un turismo a una mujer de 22 años, consciente y que se quejaba de dolor en el tórax.

Así, se ha avisado al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar que ha trasladado a la joven al Complejo Asistencial de Salamanca.