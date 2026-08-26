Herida una joven en un accidente entre dos turismos en la A-11 en Valladolid

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VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 25 años ha resultado herida este miércoles tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos turismos en el kilómetro 358 de la A-11, en Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 19.31 horas una llamada de la Guardia Civil de Tráfico que alertaba del accidente y solicitaba asistencia sanitaria para la mujer, que había resultado herida.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso sanitario al lugar del accidente.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el punto kilométrico 358 de la A-11 para atender a la mujer herida tras la colisión entre los dos turismos.