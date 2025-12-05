Herida una joven tras una colisión entre dos turismos la CL-607 en Zamarramala

ZAMARRAMALA (SEGOVIA), 5 (EUROPA PRESS)

Una joven de unos 20 años ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos ocurrida esta noche en la carretera CL-607 a la altura del término segoviano de Zamarramala, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 21.10 horas del jueves 4 de diciembre cuando se informó de una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 2 de la CL-607, en Zamarramala, donde los alertantes solicitaron asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 20 años que se encontraba inconsciente en el interior del vehículo.

El 112 dio aviso a los bomberos de Segovia, a tráfico de Segovia, a la Policía Local de Segovia y a Sacyl y la mujer fue trasladada al Complejo Asistencial de Segovia.