Cloudflare trabaja para resolver un nuevo fallo en sus servicios que afecta a LinkedIn, Zoom y Claude

Archivo - FILED - 13 September 2017, North Rhine-Westphalia, Cologne: The LinkedIn logo can be seen at the dmexco digital trade fair in Cologne. Photo: picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa- picture alliance / Rolf Vennenbe / DPA - Archivo

MADRID, 5 Dic. (Portaltic/EP) -

Cloudflare está trabajando para resolver un nuevo fallo en sus servicios que ha afectado al funcionamiento de servicios de páginas web y plataformas, como LinkedIn, Zoom o el 'chatbot' de Anthropic Claude, a nivel global, aunque ya ha lanzado una solución.

La compañía de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este viernes en su página de Estado, hacia las 9 horas (España peninsular), de un problema con su red que ha ocasionado problemas para acceder a distintos servicios a nivel global.

Se han registrado problemas para acceder a Downdetector, LinkedIn, el 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) Claude, Zoom y el videojuego Fortnite, entre otros servicios, como han detallado algunos usuarios en la red social X.

Concretamente, Cloudflare ha explicado que se trata de un error que afecta a los clientes que utilizan el Panel de Control de Cloudflare y a las API relacionadas, como consecuencia, ha advertido que "las solicitudes podrían fallar o podrían aparecer errores".

Sin embargo, hacia las 9:20 horas (España peninsular), la compañía ha informado en una nueva actualización de que ha implementado una solución y ya está monitorizando los resultados, por lo que el incidente debería resolverse próximamente y, con ello, los servicios afectados a nivel global deberían volver a su funcionamiento habitual.

Este nuevo fallo sigue a otra importante interrupción global que sucedió el pasado mes de noviembre y que afectó a numerosos servicios como la red social X, el 'chatbot' ChatGPT, el videojuego League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva y DownDetector, entre otros.