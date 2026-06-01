Fallecida tras una salida de la vía de un turismo en la A-67 en Herrera de Pisuerga

HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Una joven de 30 años ha perdido la vida como consecuencia de un accidente de circulación registrado a primeras horas de este lunes, 1 de junio, consistente en la salida de la vía de un turismo en la A-67 en Herrera de Pisuerga (Palencia).

Según los primeros datos que aportan el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y la Subdelegación del Gobierno el accidente ha ocurrido a las 06.55 horas en el kilómetro 82 de la A-67 en sentido Palencia donde un turismo se ha salido la vía y ha quedado en la mediana.

Los alertantes informaron de una mujer joven estaba herida, inconsciente y atrapada en el vehículo. Al 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar.