Herida una joven en la salida de vía de un turismo en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca)

SALAMANCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 25 años ha resultado herida en la salida de vía de un turismo en la playa municipal 'El Rocoso', en Aldeadávila de la Ribera, en la provincia de Salamanca, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 05.27 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del accidente.

El 112 ha informado del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. En el lugar, los efectivos han atendido a la mujer herida que ha sido posteriormente trasladada en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de Salamanca.