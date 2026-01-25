Herida una motorista tras un colisión contra un turismo en Salamanca capital

Archivo - Imagen de archivo del Hospital de Salamanca.
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 25 enero 2026 10:19
   SALAMANCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 34 años ha resultado herida tras una colisión entre su motocicleta y un turismo en la calle Gran Vía de Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 00.18 horas de este domingo, 25 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para la motorista.

   El 1-1-2 ha avisado del accidente a Policía Local de Salamanca, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico en la que, finalmente, se ha trasladado a la herida al Hospital de la capital.

