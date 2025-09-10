Herida una motorista en una colisión con un turismo en la VA-30 de Valladolid

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de unos 30 años ha resultado herida tras haber colisionado con un turismo en el kilómetro 20 de la VA-30 de Valladolid, sentido este, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 13.13 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para una motorista herida, que estaba consciente.

El 112 ha dado aviso del sineistro a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.