Herida una motorista tras sufrir un fuerte golpe en un accidente en El Espinar (Segovia)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SEGOVIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una motorista de unos 35 años ha resultado herida tras sufrir un fuerte golpe en un accidente registrado en el kilómetro 68 de la carretera N-6, en El Espinar (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido la llamada a las 12.04 horas de este sábado, en la que se alertaba del accidente y se solicitaba asistencia para la motorista herida.

El Centro de Emergencias ha trasladado el aviso a la Policía Local de El Espinar y a la Guardia Civil de Tráfico.

Asimismo, se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos sanitarios a la zona para atender a la motorista.