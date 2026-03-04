Herida una mujer de 62 años tras salirse de la vía y volcar un turismo en La Mudarra (Valladolid)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

LA MUDARRA (VALLADOLID), 4 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 62 años ha resultado herida tras salirse de la vía y volcar un turismo en La Mudarra (Valladolid) y ha precisado traslado a un centro hospitalario, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.15 horas, cuando el 112 ha recibido una llamada que avisaba de la salida de vía de un turismo que había quedado volcado sobre el lateral del conductor en el kilómetro 1 de la carretera VA-510, a las afueras de La Mudarra (Valladolid), donde se precisaba asistencia para la conductora del vehículo, quien se encontraba consciente y atrapada dentro del turismo.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Medina de Rioseco.

Los organismos de emergencias han atendido en el lugar a la mujer herida, de 62 años, a quien se ha trasladado más tarde la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.