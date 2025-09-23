Herida una mujer de 70 años en un accidente de tráfico en la carretera N-VI en Brazuelo (León)

BRAZUELO (LEÓN), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha resultado herida en un accidente de tráfico que se ha producido en la carretera N-VI, a la altura de Brazuelo (León), según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.09 horas, cuando una llamada al 112 ha avisado de la salida de vía de un turismo que ha terminado volcado fuera de la carretera en un pequeño desnivel en el kilómetro 337 de la carretera N-VI, en Brazuelo (León), donde se precisaba asistencia para la conductora, quien se hallaba herida consciente en el vehículo pero que no podía abandonar a causa del vuelco.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos del parque de Astorga de la Diputación Provincial y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básica, una UVI móvil y el equipo médico del centro de salud de Astorga.

La herida, una mujer de 70 años, ha sido atendida y trasladada en ambulancia de soporte vital básica al Complejo Asistencial de León.