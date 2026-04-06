Herida una mujer de 74 años en una colisión entre dos turismos en la A-6 en Bercero (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 74 años ha resultado herida en una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro 193 de la A-6, sentido Madrid, dentro del término municipal de Bercero (Valladolid).

Los hechos se han producido a las 12.24 horas, momento en el que la sala del centro del 1-1-2 da avios a Guardia Civil de tráfico de Valladolid y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos.