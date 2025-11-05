Herida una mujer en una colisión por alcance entre cuatro turismos en la VA-20 de Valladolid

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años ha resultado herida en una colisión por alcance entre cuatro turismos que se ha registrado en el kilómetro 6 de la VA-20, en la rotonda a la altura del camino de Hornillos, en Valladolid, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.12 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para una mujer herida.

El 112 ha avisado del accidente al Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid, a la Policía Municipal y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia soporte vital básico para atender a la mujer, que ha sido posteriormente trasladada al Hospital Universitario Río Hortega.