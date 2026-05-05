Herida una mujer tras ser atropellada por un camión en El Espinar (Segovia)

Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

SEGOVIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida en una pierna tras ser atropellada por un camión en la carretera de Segovia, 1, en El Espinar (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 15.23 horas de este martes, 5 de mayo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido varias llamadas que solicitaban asistencia para la mujer.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de El Espinar, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y a personal de guardia del centro de salud de la localidad.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a la herida, quien finalmente ha sido trasladada al Hospital de Segovia.