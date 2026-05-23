Herida una mujer tras volcar un turismo en la A-2 a su paso por Arcos de Jalón (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SORIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida tras volcar el turismo en el que viajaba en el kilómetro 164 de la autovía A-2, en el término municipal soriano de Arcos de Jalón, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.05 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente de un turismo que había volcado en la mediana.

Los alertantes han indicado que la ocupante del vehículo, una mujer de unos 60 años, había podido salir del coche y se encontraba consciente tras el siniestro.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, un equipo del centro de salud y un helicóptero medicalizado.

Finalmente, la herida ha sido trasladada por una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Aragonés de Salud a un centro hospitalario.