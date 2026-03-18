Herida una mujer tras el vuelco de un turismo en Mansilla de las Mulas (León)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

LEÓN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años ha resultado herida después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera y volcara a la altura del kilómetro 21 de la N-625, dentro del término municipal de Mansilla de las Mulas.

Los hechos se han producido a las 16.57 horas, momento en el que la sala da aviso del accidente a Bomberos de León, Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Mansilla de las Mulas.

La mujer ha sido trasladada, tras ser atendida en el lugar, al hospital de León en la ambulancia.