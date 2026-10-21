Herida una niña de tres años tras ser golpeada por una furgoneta en Valladolid

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VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una niña de unos tres años ha resultado herida este miércoles tras haber sido golpeada por una furgoneta en la calle Pomelo, en el cruce con la calle Padre Chaminade, en Valladolid, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 19.11 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para la menor, que se encontraba consciente tras el atropello.

El 112 ha avisado a la Policía Municipal de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la niña.

Asimismo, el Centro de Emergencias 112 ha informado del suceso al Cuerpo Nacional de Policía.