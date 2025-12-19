Herida una octogenaria tras ser atropellada en la avenida Islas Canarias de Burgos

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

BURGOS, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 82 años ha resultado herida tras haber sido atropellada en la avenida Islas Canarias, junto al cruce con avenida de Castilla y León, en Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 18.45 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del atropello y solicitaba asistencia para una mujer herida.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Policía Local, Policía Nacional y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Burgos.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a la persona herida, una mujer de 82 años que ha sido posteriormente traslada en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.