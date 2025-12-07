Una herida con quemaduras en la mano tras un incendio en una vivienda en Valladolid

Archivo - Ambulancia del Sacyl. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112. - Archivo

VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 46 años ha resultado herida con quemaduras en una mano tras un incendio en un colchón en una vivienda de la calle Ferrocarril de Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 5.40 horas de este domingo, 7 de diciembre, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada que informaba del incendio, si bien señalaba que no había heridos ni afectados.

El 1-1-2 ha avisado del incidente a los Bomberos de Valladolid y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a Policía Municipal, que, posteriormente, ha solicitado asistencia para una persona que presentaba quemaduras en una mano. Así, se ha informado a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a una mujer de 46 años, a quien después ha trasladado al Hospital Río Hortega.