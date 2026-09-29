Una herida tras la salida de la carretera de un turismo en Matalebreras (Soria)

SORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida después de que el vehículo en el que viajaba se saliera de la carretera en el punto kilométrico 2 de la SO-P-2001, en Matalebreras (Soria).

Los hechos se han producido a las 11.54 horas y la mujer, de unos 60 años, se encontraban en el interior del turismo y según relataba en una llamada al 1-1-2 no sabían si era necesaria la presencia de bomberos.

El 1-1-2 ha avisado a Tráfico, a Sacyl y a los Bomberos de la Diputación de Soria. Posteriormente, los servicios de emergencia en el lugar indican que no es necesaria la presencia de bomberos, aunque al estar próximos, finalmente se acercan al lugar.

Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a esta mujer herida, que ha sido trasladada más tarde al hospital de Soria.