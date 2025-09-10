Una herida tras el vuelco de un turismo en la CL-116 en Coscurita

Gráfico elaborado por el 112 con datos del vuelco de un turismo en la CL-116 en Coscurita - @112CYL

COSCURITA (SORIA), 10 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 48 años ha tenido que ser trasladada al Hospital de Soria tras resultar herida en un accidente de circulación registrado esta noche en la carretera CL-116 a su paso por el término soriano de Coscurita, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 21.57 horas del martes, 9 de septiembre, cuando un alertante informó del vuelco de un turismo en el kilómetro 53 de la CL-116 en Coscurita en el que resultó herida la conductora del vehículo, que se encontraba consciente y atrapada por las piernas en el turismo.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Soria, a los Bomberos del parque de Almazán de la Diputación de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que enviaron una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Almazán.

Ya en el lugar, los organismos de emergencias atendieron a la mujer herida, que tiene 48 años, y a quien se trasladó más tarde al hospital de Soria en la ambulancia, junto con el personal de Atención Primaria.