Heridas cuatro jóvenes tras volcar un turismo en Fuentes de Ropel (Zamora)

ZAMORA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro mujeres de unos 20 años han resultado heridas tras el vuelco de un turismo en el camino de Fuentes de Ropel (Zamora) a San Esteban del Molar, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 09.49 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del accidente, en el que al menos cuatro jóvenes habían resultado heridas.

La sala del 112 ha informado del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a las cuatro mujeres que han sido posteriormente trasladadas en UVI móvil y ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.