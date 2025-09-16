Heridas cuatro personas en una colisión entre dos turismos en la calle Lecce de Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos que se ha registrado en el cruce de las calles Lecce y Orlando de Valladolid, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 20.10 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del accidente, en el que se solicitaba asistencia para al menos cuatro personas heridas.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Municipal, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico.