Heridas dos personas en la salida de vía de un turismo en Villaherreros (Palencia)

PALENCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de 68 años han resultado heridos en la salida de vía de un turismo que se ha registrado en el kilómetro 100 de la A-231, en la localidad palentina de Villaherreros, sentido León, según datos del 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 13.10 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y solicitaba asistencia para dos personas que habían resultado heridas, un varón y una mujer.

El 112 ha informado a Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, los efectivos sanitarios han atendido en el lugar al hombre que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos y la mujer, que ha sido evacuada en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial. También acudió el equipo médico de Carrión.