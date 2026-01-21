Una de las heridas en Gelida es una joven maquinista leonesa en prácticas que se encuentra en estado grave

Un técnico trabaja en la zona de la vía dónde tuvo lugar el accidente, en Gelida (Barcelona), donde ayer descarriló un tren de Rodalies por la caída de un muro de contención. - David Oller - Europa Press

LEÓN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una de las personas que han resultado heridas en el accidente producido por el descarrilamiento del tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) en el día de ayer es una joven maquinista leonesa en prácticas que se encuentra en estado grave.

La joven se encuentra hospitalizada, según han manifestado a Europa Press fuentes sindicales y, al parecer, era una de las personas que se encontraba en la cabina cuando se produjo el siniestro.

En el accidente ha fallecido un maquinista en prácticas y hay varios heridos de diversa gravedad.