Heridas tres personas en un accidente entre dos furgonetas en Burgos

BURGOS, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres de 29 y 35 años y un hombre de 32 han resultado heridos en un accidente entre dos furgonetas que se ha producido este sábado en la calle Batalla de Villalar de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 10.11 horas, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del accidente y daba como punto de referencia la Escuela Oficial de Idiomas de la capital burgalesa.

El 112 ha trasladado el aviso de este accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar recursos para atender a los heridos.