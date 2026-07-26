Herido por arma blanca un joven tras ser apuñalado en una pelea en Dueñas (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 20 años ha resultado herido por arma blanca tras ser apuñalado este domingo en una pelea en Dueñas (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.03 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para una persona que ha sido apuñalada con una navaja en el marco de una pelea.

El centro de emergencias 1-1-2 ha avisado del incidente a Policía Local de Dueñas, a Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

Finalmente, se ha trasladado a un varón, de unos 20 años, al Complejo Asistencial de Palencia.