Herido un bombero al caerse el tejado de una vivienda incendiada en Valdescorriel

ZAMORA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un bombero ha resultado herido este martes al caerse el tejado de una vivienda incendiada en la localidad zamorana de Valdescorriel, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.15 horas de este martes, 13 de enero, cuando los Bomberos de Benavente contactaron con el 112 para avisar de que acudían a sofocar el incendio en una vivienda que se había producido en la entrada de Valdescorriel, tras lo que se informó también a la Guardia Civil de Zamora que también acudió al lugar.

Diez minutos más tarde, a las 15.25 horas, un alertante particular contactó con el 112 para solicitar asistencia sanitaria para atender a un bombero que había resultado herido al caerse el tejado de la vivienda. Según explicó, no estaba atrapado pero requería asistencia sanitaria por lo que se informó a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que movilizó una UVI móvil al lugar.