Herido tras caer en un depósito de uvas mientras trabajaba en una bodega de Castrillo de la Vega (Burgos)

CASTRILLO DE LA VEGA (BURGOS), 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha resultado herido tras caer en un depósito de uvas mientras trabajaba en una bodega ubicada en el término municipal de Castrillo de la Vega, en la provincia de Burgos, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en torno a las 16.15 horas de este jueves en una bodega ubicada en la N-122, cuando el trabajador realizaba labores de descube en la bodega y quedó inconsciente tras caer dentro de un depósito.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Aranda de Duero, ya que el personal de la bodega no conseguía sacar al herido del depósito.

También se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una UVI móvil, en la que ha sido trasladado al hospital de Aranda, para, posteriormente, derivarle al Hospital de Burgos.