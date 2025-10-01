Herido un camionero tras el vuelco del vehículo que conducía en Villaconancio (Palencia)

VILLACONANCIO (PALENCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Un camionero de unos 50 años ha resultado herido tras el vuelco del vehículo que conducía en Villaconancio (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha prooducido minutos antes de las 17.22 horas, cuando se ha informado al 112 del vuelco de un camión en el kilómetro 22 de la CL-619, en Villaconancio, donde había resultado herido el camionero, un varón de unos 50 años que no podía salir de la cabina.

Así, se ha informado a la Guardia Civil, a los bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha evacuado al herido a un centro hospitalario.