Herido un ciclista tras chocar con un turismo en la LE-941 en Sahagún

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de emergencias - 112CYL - Archivo

LEÓN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 70 años ha resultado herido este miércoles, 5 de agosto, tras chocar con un turismo en la LE-941 en el término leonés de Sahagún, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 09.16 horas cuando se informó al 112 de una colisión entre un turismo y una bici en el kilómetro 1 de la LE-941, en Sahagún, donde, había resultado herido el ciclista, un varón de unos 70 años.

El 112 dio aviso a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.