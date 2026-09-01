Un herido tras una colisión entre una moto y un turismo en Salamanca

Archivo - Sucesos.- Un joven herido por cortes de arma blanca durante una pelea entre unas cuatro personas en León - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha resultado herido tras la colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 14 de la calle Juan de la Fuente, en Salamanca.

Los hechos se han producido a las 11.44 horas, según informa el 1-1-2, momento en el que se ha dado aviso a Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los facultativos han atendido al varón que ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.