Herido el conductor de una furgoneta al caer por un barranco en Noceda del Bierzo (León) y quedar atrapado

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha resultado herido al caer varios metros por un barranco en la carretera LE-5332, a la altura del municipio leonés de Noceda del Bierzo, además de que se encuentra atrapado en el interior.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2, a las las 13:52 horas se recibe un aviso del accidente de una furgoneta que ha caído varios metros por un barranco en la LE-5332, en Noceda del Bierzo, pasando La Chana, sentido Bembibre.

En el accidente el conductor, un hombre de 37 años, ha resultado herido y se encuentra atrapado en el interior del vehículo, por lo que se da aviso a los bomberos de Ponferrada, a Tráfico de León y a Sacyl que ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.