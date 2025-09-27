Herido el conductor de un patinete tras una colisión con un turismo en Salamanca

SALAMANCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años conductor de un patinete ha resultado herido tras una colisión con un turismo en la rotonda de la plaza de España y Paseo de Canalejas en Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 7.12 horas de este sábado, 27 de septiembre, en el citado punto de la ciudad, a donde han acudido efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

El equipo médico ha atendido al conductor del patinete, quien se quejaba de contusiones y ha sido finalmente trasladado la Hospital de Salamanca.