Herido el conductor de un patinete eléctrico tras una caída en la Avenida de Salamanca de Valladolid

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido a primera hora de esta tarde en la Avenida de Salamanca de Valladolid tras sufrir una caída con su patinete eléctrico, según informan a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha registrado minutos antes de las 14.05 horas cuando el conductor del patinete eléctrico, por circunstancias no especificadas, ha sufrido un accidente con su vehículo de movilidad personal, tal y como ha alertado al 112 la conductora de un turismo que ha asistido en primera instancia a la víctima, que se quejaba de un brazo y de la cadera.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una UVI móvil y efectivos policiales, sin que hayan sido facilitados más datos sobre el alcance de las lesiones de la víctima, quien, sin embargo, se encontraba consciente.