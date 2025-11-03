Un herido al derrumbarse el tejado de su vivienda en Villardeciervos (Zamora)

VILLARDECIERVOS (ZAMORA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 59 años ha resultado herido tras derrumbarse el tejado de una vivienda en la localidad zamorana de Villardeciervos, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.39 horas, cuando se ha recibido una llamada al 112 que avisaba de que un varón había sufrido un accidente tras caerse parte del tejado de su casa en Villardeciervos (Zamora).

Según indicaba el alertante, el herido estaba realizando alguna reparación en el tejado de su casa cuando parte del mismo se había venido abajo y había caído dentro de la vivienda unifamiliar.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a los bomberos de Rionegro del Puente, a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico, al personal médico del Centro de Salud de Carballeda y un Helicóptero sanitario medicalizado.

En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido a un varón de 59 años que ha sido trasladado posteriormente en el helicóptero sanitario al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.